L’art contemporani apropa gairebé un miler d’infants d’1 i 2 anys al Centre d’Art la Panera aquest curs
El projecte fa dues dècades que funciona arran de l’interès d’escoles bressol per visitar el nou Centre d’Art la Panera.
Aquest curs 2024-25, el programa educatiu “Els més petits i el Centre d’Art la Panera” ha portat l’art contemporani a prop de 1.000 infants d’1 i 2 anys, consolidant-se com una proposta pedagògica pionera i de referència a Lleida.
El projecte, iniciat fa dues dècades arran de l’interès d’escoles bressol per visitar el nou Centre d’Art la Panera, funciona actualment amb tres línies de treball: la mediació d’exposicions del centre (des de 2004), el comissariat educatiu a la miniPanera (des de 2011) i la producció artística a les escoles amb el programa “Encaixa’t. Activa l’art a l’escola” (des de 2014).
Aquest curs, 790 infants de 15 escoles bressol i llars d’infants han visitat la miniPanera per explorar l’exposició Humans Build The Biggest Nests d’Isaac King, en col·laboració amb ANIMAC. A través d’un flipbook ecològic gegant i una instal·lació interactiva, els infants han après sobre convivència i respecte per la natura mitjançant el joc i l’observació.
A més, uns 200 infants han gaudit de les propostes artístiques d’“Encaixa’t”, com Noa Nao o Natural/Artificial, que estimulen la creativitat, el pensament crític i la relació amb l’entorn des de ben petits.
El projecte compta també amb el suport de la Biblioteca Pública de Lleida, que hi aporta materials de lectura adaptats. Tot plegat fa del Centre d’Art la Panera un espai cultural viu i accessible per a la comunitat educativa del primer cicle d’educació infantil.