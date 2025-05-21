TRAGÈDIA
Minut de silenci i homenatge al professor de la UdL víctima d’un accident
El Rectorat de la Universitat de Lleida (UdL) va acollir ahir a les 14.45 hores un minut de silenci i un homenatge al professor Arturo Lozano Aguilar, que va morir dilluns al matí en un accident de trànsit a l’AP-7 a Masdenverge, al Montsià, quan es dirigia a Lleida. Hi van participar alumnes, professors i personal administratiu, en un acte molt emotiu. Els presents van poder deixar les seues condolences en un llibre que s’entregarà a la família.