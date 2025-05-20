SUCCESSOS
Mor Arturo Lozano, professor de la UdL, en un accident de trànsit a Tarragona
Arturo Lozano Aguilar, de 53 anys i de València, va perdre la vida ahir al matí quan es dirigia a Lleida. El sinistre es va produir a l’AP-7 al Montsià
El professor de la Universitat de Lleida (UdL) Arturo Lozano Aguilar va morir ahir al matí en un accident de trànsit a l’AP-7 a Masdenverge, al Montsià, a Tarragona. El docent, que tenia 53 anys i era originari de València, s’adreçava cap a Lleida, on impartia classe en el Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals. La notícia de la defunció va provocar una enorme commoció entre la comunitat universitària lleidatana.
Arturo Lozano Aguilar era el conductor i únic ocupant d’un turisme que a les 6.49 hores va sortir de la via. El sinistre es va produir en el quilòmetre 330 de l’autopista AP-7, segons va informar el Servei Català de Trànsit.
Per causes que s’investiguen, el cotxe va sortir de la via, va xocar contra una tanca i va acabar bolcant. Com a conseqüència de l’accident, el conductor va perdre la vida. Al lloc del sinistre van acudir quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dos ambulàncies del Sistema d’Emèrgencies Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima, són 56 les persones que han mort en accident de trànsit a les carreteres catalanes des del gener, segons les dades de Trànsit.
Miquel Pueyo, exalcalde de Lleida i professor del grau, va assenyalar ahir a la tarda a X després de conèixer-se el decés de Lozano que “era un gran professor i una persona especial. L’alumnat i el professorat estem desolats”.
Fa tot just dos mesos, la UdL ja va viure una situació tràgica. Va ser el 21 de març quan un estudiant, Guillem Saumell Company, de 19 anys, va morir al ser atropellat per un camió a la carretera N-240 a Lleida. L’accident va tenir lloc a l’altura del punt quilomètric 97,5, entre Ciutat Jardí i les Basses, quan la víctima caminava per la carretera. L’estudiant, veí de la Riba (Tarragona), era alumne de l’Escola Politècnica Superior, en el doble grau en Enginyeria Mecànica i en Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat.