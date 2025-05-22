El bisbe electe de Lleida, Daniel Palau, sobre el vel: "Tots els símbols religiosos han de poder ser expressats amb normalitat"
Palau ho emmarca en el fet que es visqui "des de la fe i la pau", sense entrar a valorar les propostes de Junts
El bisbe electe de Lleida, Daniel Palau, considera que en termes generals "tots els símbols religiosos, sempre que no siguin viscuts des de l'agressivitat, sinó des de la fe i de la pau, han de poder ser compartits i expressats amb normalitat i, al mateix temps, tothom ha de poder integrar-se en la societat europea, en la qual tots tenim un lloc". Responent a les preguntes dels periodistes en la seva primera compareixença a Lleida, Palau ha admès que no coneix els plantejaments de Junts sobre la prohibició de prohibir el vel a l'educació obligatòria, així com del burca i el nicab en el conjunt dels espais públics. En qualsevol cas, sense entrar a valorar-ho, el futur bisbe ha manifestat que en general "tothom ha de poder viure la seva fe".
Palau ha comparegut aquest dijous acompanyat del fins ara bisbe de Lleida i actual administrador apostòlic de la diòcesi, Salvador Giménez, i s'ha mostrat "content" amb el nou repte que li ha encomanat el papa Lleó XIV i disposat, ha dit, a aprendre i a conèixer el territori lleidatà.
Tal com ja va manifestar aquest dimecres a Sant Feliu, ha reiterat la seva voluntat de conèixer la realitat de les persones temporeres o que arriben sense papers, que no tenen un habitatge digne o que, socialment, "estan molt ferides en la seva dignitat". En aquest sentit, ha afirmat que no té gens de por de dialogar sobre aquesta qüestió.
D'altra banda, Palau ha reconegut que no té prou coneixements sobre el litigi per les obres de l'art de la Franja o la reclamació que també fan tres municipis de la diòcesi d'Osca. "No tinc cap mena de criteri perquè aquesta és una qüestió molt debatuda i que segueix el seu curs", s'ha limitat a afirmar.