URBANISME
Filtracions... de gasoil
La Paeria ha hagut de buidar i retirar un dipòsit soterrat dels antics blocs del Seminari. El combustible va arribar a dos cases del carrer Major
Els antics blocs del Seminari, de propietat municipal, van ser enderrocats la primavera del 2009 a causa del seu deteriorament, però més de 15 anys després encara continuen donant maldecaps a l’ajuntament. El motiu? Que hi havia un dipòsit subterrani de gasoil en el qual quedava combustible, part del qual s’ha anat filtrant, i ha afectat especialment l’edifici del número 28 del carrer Major i, en menor mesura, el del número 26, segons van confirmar fonts municipals. Això ha obligat la Paeria a efectuar treballs de retirada del gasoil, del mateix dipòsit i dels sòls contigus afectats pel vessament. Les mateixes fonts van assenyalar que al tanc “quedaven pocs litres” i que “la incidència ja ha quedat solucionada”.
Així mateix, de moment, la Paeria ha hagut d’abonar 180.000 euros a l’empresa contractada per a aquesta tasca, B. Biosca, i la factura encara pujarà més, perquè encara queden pendents més treballs de control i descontaminació del terreny que s’executaran al llarg d’aquest any.
No obstant, el consistori matisa que “el seu cost serà molt menor” que el de les actuacions ja efectuades. Aquestes van incloure, a part de la retirada i el tractament dels materials i del sòl afectat per les filtracions, les prospeccions prèvies per determinar-ne l’abast.
El dipòsit subterrani es trobava a la part més propera al carrer Major de l’actual aparcament de zona blava que ocupa el solar dels antics blocs del Seminari. Aquest pàrquing es va habilitar després que la crisi frustrés el projecte de construir el nou edifici de l’Audiència Provincial, que es va acabar aixecant al Canyeret, i 96 habitatges, més de la meitat dels quals havien de ser de protecció oficial.