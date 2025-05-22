SEGRE

Renovació de l’asfalt de tres vies principals de Lleida a l’octubre

Trams de Príncep de Viana, Onze de Setembre i Rovira Roure. Inversió de més de mig milió i quatre setmanes d’obres

La Paeria renovarà l’asfalt de part de Príncep de Viana. - AMADO FORROLLA

El paviment de la calçada de diversos trams de Príncep de Viana, Onze de Setembre i Rovira Roure que estan deteriorats serà renovat a l’octubre. La primera tinenta d’alcalde i edil d’Agenda Urbana, Begoña Iglesias, va afirmar que aquesta actuació permetrà millora la seguretat viària d’aquestes tres vies, que estan molt transitades. La inversió és de 542.553,44 euros i el termini d’execució, de quatre setmanes. Iglesias va recordar l’aposta del govern municipal amb el manteniment de la ciutat, amb un increment d’1,6 milions en el pressupost per a aquesta finalitat i amb el qual també milloraran voreres i mobiliari urbà.

Els treballs en aquests tres carrers consistiran a fresar l’actual paviment i estendre diferents capes d’aglomerat asfàltic, a més de reforçar la base del paviment on sigui necessari. A Príncep de Viana, les obres se centraran en el tram entre la plaça Europa i Prat de la Riba. A Onze de Setembre, entre Eugeni d’Ors i plaça Europa, al carril més pròxim al CAP. I a Rovira Roure, entre Eugeni d’Ors i l’avinguda Pinyana, inclosa la rotonda de darrere de l’Arnau de Vilanova. S’han prioritzat les zones amb més grau de degradació i afectació al trànsit.

Licitació per ampliar voreres del carrer Hostal de la Bordeta

La comissió de Gestió de la Ciutat va informar de l’inici de la licitació del projecte de remodelació de l’entorn escolar de la Bordeta, que inclou l’ampliació de la vorera del carrer Hostal i l’avinguda Flix, així com semàfors a l’encreuament amb l’avinguda de les Garrigues. El grup d’ERC va afirmar que aquesta obra hauria d’haver estat executada abans d’acabar l’any passat per no perdre els fons Next Generation i que la pròrroga del termini que ha demanat la Paeria encara no està concedida. D’altra banda, la participació telemàtica per aportar idees als projectes inclosos a Imaginem Lleida acaba aquest diumenge. Són el pacte de convivència i civisme, les Platges de Lleida, el passatge Santa Anna, la zona esportiva de Llívia i l’antiga estació de busos.

