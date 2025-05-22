URBANISME
Renovació de l’asfalt de tres vies principals de Lleida a l’octubre
Trams de Príncep de Viana, Onze de Setembre i Rovira Roure. Inversió de més de mig milió i quatre setmanes d’obres
El paviment de la calçada de diversos trams de Príncep de Viana, Onze de Setembre i Rovira Roure que estan deteriorats serà renovat a l’octubre. La primera tinenta d’alcalde i edil d’Agenda Urbana, Begoña Iglesias, va afirmar que aquesta actuació permetrà millora la seguretat viària d’aquestes tres vies, que estan molt transitades. La inversió és de 542.553,44 euros i el termini d’execució, de quatre setmanes. Iglesias va recordar l’aposta del govern municipal amb el manteniment de la ciutat, amb un increment d’1,6 milions en el pressupost per a aquesta finalitat i amb el qual també milloraran voreres i mobiliari urbà.
Els treballs en aquests tres carrers consistiran a fresar l’actual paviment i estendre diferents capes d’aglomerat asfàltic, a més de reforçar la base del paviment on sigui necessari. A Príncep de Viana, les obres se centraran en el tram entre la plaça Europa i Prat de la Riba. A Onze de Setembre, entre Eugeni d’Ors i plaça Europa, al carril més pròxim al CAP. I a Rovira Roure, entre Eugeni d’Ors i l’avinguda Pinyana, inclosa la rotonda de darrere de l’Arnau de Vilanova. S’han prioritzat les zones amb més grau de degradació i afectació al trànsit.