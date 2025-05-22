EDUCACIÓ
Videojoc d’alumnes de Fedac per fomentar estalvi energètic i reciclatge
Dissenyat i programat per estudiants d’ESO, és finalista en els mSchools Awards
Alumnes de segon d’ESO del col·legi Fedac han dissenyat, creat i programat un videojoc per fomentar la consciència sostenible, que ha estat seleccionat com a finalista en els mSchools Awards. Es tracta d’uns premis que reconeixen les propostes educatives innovadores que utilitzen tecnologies digitals i aborden reptes socials.
Lluís Gràcia, professor de Fedac, va indicar que aquest videojoc, que han elaborat els alumnes del grup A, s’emmarca en una assignatura denominada arTIC en la qual combinen formació artística i tecnològica. Va explicar que després de reflexionar a classe sobre un estudi de l’ONU que determina que “el ritme de vida actual és insostenible” per al planeta, van decidir crear un videojoc, que van batejar com a Missió Sostenible, que ajudés a crear consciència sobre l’estalvi energètic, el reciclatge i l’ús d’energies renovables. Van dibuixar els personatges (els superherois Pol i Aina) i van programar el videojoc.
El primer nivell es desenvolupa a la seua escola, on s’han d’anar apagant llums fins a arribar a un determinat estalvi per passar de pantalla. La següent és una llar, on cal anar tallant els residus que són orgànics. I la tercera transcorre en una ciutat amb fàbriques contaminants en la qual cal atrapar aerogeneradors i plaques solars. El proper 7 de juny coneixeran si el seu treball resulta premiat.
Espot del Consell d’Infància per tenir els carrers nets
El Consell de la Infància ha gravat durant aquest curs un espot publicitari per conscienciar la ciutadania sobre la importància de mantenir una actitud cívica per contribuir que els carrers de la ciutat estiguin nets. En el projecte han participat més de mig centenar d’alumnes de catorze centres. Van gravar l’anunci a l’abril als Camps Elisis i ahir el van presentar.