RELIGIÓ
Parlament i Govern rebutgen prohibir el vel a l’escola
Al tombar una moció d’Aliança Catalana que demanava vetar-lo a tots els espais públics. “Està emparat per la legislació”
El Parlament i el Govern van rebutjar ahir prohibir el vel islàmic a les escoles i instituts de Catalunya, així com el burca al carrer l’endemà que ho plantegés Junts per Catalunya. El primer ho va fer al tombar una moció d’Aliança Catalana que recollia aquestes propostes i que només va comptar amb el suport de PP i Vox, mentre que la resta de grups, inclòs el de Junts, van votar-hi en contra. Concretament, la moció d’Aliança Catalana demanava prohibir qualsevol vel islàmic en espais i centres públics.
El diputat de Junts David Saldoni va justificar el seu vot en contra al considerar que la moció d’Aliança Catalana “destil·la odi per totes bandes” i els va acusar de posar en risc la cohesió. “No es pot construir cap projecte exitós des de l’odi i l’exclusió”, va afegir. El posicionament de Junts va ser criticat per ERC i la CUP, que el van acusar d’ocupar el marc ideològic que beneficia l’extrema dreta.
La consellera d’Educació, Esther Niubó, va afirmar per la seua part que el vel a l’escola està “emparat” per la legislació i va demanar distingir-lo de l’integral, que ja no es recomana per a activitats curriculars. Va argumentar que ja existeix un marc regulador que permet la diversitat cultural i religiosa als centres, amb unes normes de convivència, i que “la vestimenta, vels o indumentària que pugui perjudicar el desenvolupament d’una activitat curricular, que tingui un efecte negatiu en la seguretat o en la comunicació, ja no està permesa”. Va remarcar que la llibertat religiosa és un dret fonamental, per la qual cosa “no correspon ni a un ajuntament ni a un Parlament regular sobre això”.
Lleida va ser el primer ajuntament de l’Estat que va vetar el burca o nicab en instal·lacions municipals l’any 2010, però el 2013 el Tribunal Suprem va tombar la iniciativa, al ser avalada pel Superior de Justícia.
Al seu torn, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va recordar ahir que els ajuntaments no hi tenen competències i “continuem apostant per educar i potenciar l’espai de valors que ha de ser la ciutat”.