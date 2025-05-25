SUCCESSOS
Incendi en una granja de porcs de la partida Grealó
A causa del foc, a la sala de maternitat, van morir ahir 56 garrins i dos mares. La causa podria ser una fallada elèctrica
Un total de 56 garrins i dos mares van morir ahir al registrar-se un incendi en una granja de porcs a la partida Grealó. Els Bombers van rebre l’avís a les 17.53 hores i es van activar cinc dotacions. Segons van informar, el foc es va iniciar a la sala de maternitat de la instal·lació i s’hi va cremar el terra. A les 18.30 hores, les dotacions ja havien extingit el foc.
Per la seua part, fonts de la Guàrdia Urbana van assenyalar que a causa de l’incendi van morir 56 garrins i dos mares al cremar-se de forma parcial la sala en la qual es trobaven. Pel que sembla, van afegir que una fallada elèctrica podria ser la causa de l’incendi. Els efectius van revisar la instal·lació i cap persona hi va resultar ferida.
L’abril passat, un incendi en una explotació avícola d’Artesa de Lleida va causar la mort d’uns 20.000 pollastres que hi havia en el seu interior. Els Bombers de la Generalitat van activar tres dotacions per extingir el foc, que va calcinar completament el recobriment aïllant de l’interior de la granja.
Així mateix, el gener passat, un altre foc en una granja d’Artesa de Lleida va causar la mort d’uns 25.000 pollastres que hi havia a dins. El foc es va originar a la caldera de l’explotació.