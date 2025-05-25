El Parc de la Mitjana acollirà una jornada festiva centrada en la biodiversitat
Se celebrarà el diumenge 1 de juny i per tercer any consecutiu es duran a terme les visites teatralitzades per conèixer la història del parc
El pròxim dissabte 1 de juny, el Parc de la Mitjana serà l’escenari de la Festa de la Mitjana, una jornada plena d’activitats gratuïtes per a tots els públics, amb la biodiversitat com a protagonista. La Regidoria de Sostenibilitat ja ha obert les inscripcions per participar en les diferents propostes.
La festa començarà a les 9.30 h amb una Caminada Saludable amb recorreguts de 5 i 15 km, i portes obertes a l’estació d’anellament d’ocells. A partir de les 10 h, s’oferiran tallers familiars, jocs de taula ambientals, projeccions audiovisuals, observació d’ocells, pedalada familiar i activitats per a la petita infància. També hi haurà taitxí vora el riu, contacontes al bosc i una visita guiada sobre la gestió del parc.
A la tarda, de 17 a 20 h, es faran visites teatralitzades per descobrir el valor natural i històric del parc, amb dues sessions adaptades amb interpretació en Llengua de Signes Catalana.
La festa forma part del projecte URBAN-NAT Lleida i compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad i diverses empreses locals. Algunes activitats requereixen inscripció prèvia a través del web de la Paeria.