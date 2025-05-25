Penyistes a Lisboa i seguiment a l'Aplec
Entre les 38.000 persones que van omplir les grades del José Alvalade –aproximadament 18.000 blaugranes–, també van assistir penyistes lleidatans, de la penya de Soses i de la Penya Barcelonista de Lleida 1970, que van tornar a desplaçar-se per animar l’equip blaugrana, com ja van fer a la final de la temporada passada a Bilbao. A més, complint la tradició de les últimes finals femenines de Champions, que han coincidit amb l’Aplec del Caragol, la penya Caraculers va instal ·lar una pantalla gegant a la seu de la colla perquè els penyistes poguessin seguir el partit. No obstant, el final va ser amarg, al contrari que en les anteriors ocasions.