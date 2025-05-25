SEGRE

Penyistes a Lisboa i seguiment a l'Aplec

La penya de l’Aplec Caraculers va tornar a instal·lar una pantalla per seguir la final.

La penya de l’Aplec Caraculers va tornar a instal·lar una pantalla per seguir la final.Gerard Hoyas

Entre les 38.000 persones que van omplir les grades del José Alvalade –aproximadament 18.000 blaugranes–, també van assistir penyistes lleidatans, de la penya de Soses i de la Penya Barcelonista de Lleida 1970, que van tornar a desplaçar-se per animar l’equip blaugrana, com ja van fer a la final de la temporada passada a Bilbao. A més, complint la tradició de les últimes finals femenines de Champions, que han coincidit amb l’Aplec del Caragol, la penya Caraculers va instal ·lar una pantalla gegant a la seu de la colla perquè els penyistes poguessin seguir el partit. No obstant, el final va ser amarg, al contrari que en les anteriors ocasions.

Membres de la penya de Soses, a l’estadi Jose Alvalade.

Aficionats de la Penya Barcelonista de Lleida 1970.

