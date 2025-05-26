Detingut a Lleida per vendre una bicicleta robada i tinença d'armes
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana van arrestar un home de 27 anys amb antecedents que intentava comercialitzar el vehicle a la via pública i portava una navalla prohibida
Un home de 27 anys ha estat detingut a Lleida com a presumpte autor d'un delicte de furt i tinença d'armes prohibides després d'intentar vendre una bicicleta robada a la via pública. L'arrest es va produir divendres al migdia al carrer Boters, en una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida.
Els fets van tenir lloc quan una patrulla de paisà del Grup de Delinqüència Urbana dels Mossos va observar una actuació policial en curs amb gran afluència de ciutadans al voltant. En apropar-se per donar suport, van descobrir que els agents municipals estaven identificant un individu que oferia una bicicleta a la venda en ple carrer, generant sospites sobre la seva procedència.
Recuperació immediata del vehicle sostret
Les gestions policials van confirmar que la bicicleta havia estat robada només dos dies abans al barri de la Bordeta. Durant l'escorcoll del sospitós, els agents van trobar-li una navalla amb una fulla de 15 centímetres, catalogada com a arma blanca prohibida segons la normativa vigent.
Resistència i amenaces durant la detenció
Malgrat que el detingut va mostrar una actitud hostil, amb resistència activa i amenaces cap als agents, va ser finalment arrestat pels delictes de furt i tinença il·lícita d'armes. La bicicleta va ser retornada immediatament al seu legítim propietari.
El presumpte lladre, que compta amb antecedents policials, va passar a disposició judicial diumenge davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida. Les autoritats continuen investigant si podria estar relacionat amb altres furts similars a la zona.