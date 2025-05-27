FERROCARRIL
Quatre hores de retard en un Avlo amb 500 viatgers per una avaria: “una revisora intentava explicar què passava, però tampoc no ho sabia gaire”
Va sortir de Madrid a les 15.27 h, però va estar més d’una hora aturat a Guadalajara i va haver de tornar a Atocha. Els viatgers van ser resituats en un altre comboi
El tren Avlo que va partir aquest dilluns de Madrid a les 15.27 hores amb destinació a Barcelona i amb parada prevista a Lleida a les 17.35 hores va patir una avaria que el va deixar aturat durant més d’una hora a prop de Guadalajara i va causar que hagués de tornar a marxa lenta fins a l’estació d’Atocha per resituar el mig miler de passatgers en un altre comboi. Renfe va explicar que el tren es podia moure malgrat que no estava en condicions per continuar el viatge, per la qual cosa va tornar a Madrid. Va arribar cap a les 18.35 hores i els usuaris van esperar a l’andana fins a poc abans de les 19.30 hores, quan van sortir de nou cap a Barcelona. Renfe va indicar que part de la demora va ser causada pel temps reglamentari de descans que han de complir els maquinistes.
Finalment, l’Avlo va arribar a Lleida a les 21.30 h, amb 4 hores de retard. Un viatger afectat va explicar a aquest diari que “de Madrid a Guadalajara el tren anava molt ràpid i feia molt soroll, però es va parar gairebé una hora i mitja a Brihuega”. Va denunciar falta d’informació per part de Renfe, ja que “una revisora passava de vagó a vagó i intentava explicar què passava, però tampoc no ho sabia gaire”. Així mateix, va indicar que la llum i l’aire condicionat no funcionaven bé mentre va estar aturat. “Als Avlo no hi ha cafeteries, només màquines expenedores que no funcionaven per agafar aigua o refrescos, va ser una mica angoixant”. “Les màquines estaven pràcticament buides al segon tren, finalment dos treballadores van donar una ampolla d’aigua a cada passatger”, va afegir. La incidència a la xarxa d’alta velocitat va tenir lloc el mateix dia que Renfe va llançar una nova campanya promocional de superpreus per viatjar amb tren a l’estiu, amb tarifes que van des dels 9 € en alguns trajectes en Avlo i des dels 15 € en AVE. L’oferta és vàlida a partir del 16 de juny fins el 14 de setembre, i es poden adquirir fins a l’1 de juny.