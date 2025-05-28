Cremen tres cotxes en dos incendis a Lleida ciutat
Els Bombers de la Generalitat van actuar durant la matinada d'aquest dimecres al carrer Hospitalers de Sant Joan i al carrer Verge de Montserrat sense ferits
Els Bombers de la Generalitat han hagut d'intervenir aquest dimecres a la matinada per extingir dos incendis que han calcinat tres vehicles estacionats a dos punts diferents de Lleida ciutat. Les flames han afectat completament els turismes, si bé no s'han hagut de lamentar danys personals en cap dels dos sinistres.
El primer dels avisos ha arribat als serveis d'emergències a les 00.46 hores, quan s'ha alertat d'un foc al carrer Hospitalers de Sant Joan. Fins al lloc s'han desplaçat tres dotacions dels Bombers que han treballat en l'extinció de les flames, que han acabat calcinant dos turismes que estaven aparcats a la via pública.
El segon incendi s'ha produït a les 06.17 hores, al carrer Verge de Montserrat, on un altre turisme ha quedat completament calcinat. En aquest cas han treballat dues dotacions de bombers i el vehicle estava enmig de la calçada.
Afortunadament, cap persona ha resultat ferida en cap dels dos incidents.