Destrosses al costat de l'antiga discoteca de Gardeny, a Lleida
Hi ha persones vivint i fins i tot han enderrocat murs i instal·lacions
La Paeria de Lleida va anunciar fa mesos que enderrocaria l’antiga discoteca de Gardeny. Tanmateix, els treballs encara no han començat i hi ha persones vivint i fins han enderrocat murs i instal·lacions.
L’espai, que està en desús des del 2018, va acollir durant gairebé 20 anys un complex de lleure icònic que va començar dient-se Gurugú, després Larida i The Hill en la seua darrera etapa. La demolició probablement es farà per fases i els seus usos quedaran definits en el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Quan el passat mes de març va anunciar l'enderrocament de l'antiga discoteca, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va assenyalar que l’espai, d’uns 7.000 metres quadrats de superfície, “no té cap tipus de valor i volem arranjar-lo per donar normalitat a l’activitat econòmica a la qual està cridat a tenir el Turó de Gardeny, volem tenir aquesta zona ordenada”.
Així mateix, l’alcalde va dir que tenir un equipament en aquestes condicions i al costat del parc científic no és adequat, ni per als treballadors ni per a les empreses interessades a instal·lar-se en aquest complex tecnològic de la capital del Segrià.
Un espai de lleure icònic que va arribar a tenir 3 noms
Era el 2002 quan la Paeria va convocar el primer concurs per instal·lar una discoteca a Gardeny, que es va adjudicar a la firma Circus Lleida i aquell mateix estiu va obrir sota el nom de Gurugú. El 2009 es va tornar a organitzar un nou concurs que va guanyar Adaiz de Negocios, una empresa vinculada al Grup Nastasi que va reobrir l’espai sota el nom de Larida i també va habilitar un espai tancat per a l’hivern anomenat Excess. Així va seguir fins al 2015, quan en un nou concurs se’l va quedar la firma Agora del Este, que va rebatejar l’espai com The Hill, nom que va conservar fins al tancament el 2018 després d’acumular un important deute amb la Paeria per no pagar el cànon.