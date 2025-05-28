INFÀNCIA
Famílies es mobilitzen perquè una ludoteca de la Generalitat a Lleida no tanqui
Es denomina Arenys del Segre, està ubicada a Ronda i depèn de Drets Socials. Divendres llegiran un manifest i iniciaran una recollida de firmes
Famílies usuàries de la ludoteca Arenys del Segre, ubicada al passeig de Ronda i de titularitat del departament de Drets Socials i Inclusió, han decidit mobilitzar-se contra el tancament d’aquest equipament, que asseguren que la Generalitat vol fer efectiu al desembre. Per això, tenen prevista una protesta divendres en el marc de l’activitat Lleida Juga, una trobada de les ludoteques que se celebrarà als Camps Elisis. De fet, ja estan preparant pancartes en les quals reivindiquen la importància d’aquest servei i denuncien que “la Generalitat juga amb els drets dels infants”. Divendres llegiran un manifest mostrant-hi la seua oposició i iniciaran una recollida de firmes per intentar revertir la decisió. En aquesta mateixa situació es troba també una ludoteca de Tremp i quatre equipaments més de Barcelona.
En el cas de la de la capital del Segrià, el tancament afecta cinc treballadors, dels quals un és funcionari (s’haurà d’acollir a un concurs de trasllats), un altre personal laboral (haurà de ser recol·locat) i els altres tres, interins, (tornaran a la borsa). A tot Catalunya són 17 treballadors afectats pels tancaments.
Un pare, que explica que també va ser usuari d’aquesta ludoteca quan era nen, subratlla que les famílies “no entenem aquesta decisió” i elogia la tasca que porten a terme en aquest servei. Destaca que no només és un equipament en el qual els petits juguen dos vegades per setmana, sinó que els professionals vetllen per fomentar la relació entre els nens i per detectar necessitats especials.
Les sis ludoteques en perill depenen del departament de Drets Socials i les oferiran als ajuntaments. Si no les assumeixen, destinaran els locals al programa Jugar i descobrir, malgrat que a la capital ja hi ha aquest servei al centre cívic de la Generalitat.
Un servei utilitzat enguany per gairebé 200 nens i 78 famílies
La ludoteca Arenys del Segre va obrir el 1989. Entre el gener i l’abril ha atès 197 nens d’entre un i catorze anys, que han estat usuaris de l’equipament 4.462 vegades, ja sigui sols o acompanyats dels pares. En aquest sentit, 78 famílies han compartit jocs al centre. També ofereix serveis a les escoles i en el mateix període hi han participat 632 nens en 32 grups escolars, tant de la capital com de poblacions properes.
A més, la ludoteca acostuma a oferir activitats d’estiu, que ja comencen el mes de juny.