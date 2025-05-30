ECONOMIA
Els conductors de Lleida, entre els que paguen l’impost de circulació més car de l’Estat
Un 15,5% més que Madrid i un 100% més que Tenerife, segons un informe
Els conductors residents a Lleida (igual que els de Barcelona i Tarragona) paguen l’impost de circulació més car de l’Estat, un 15,5% més que els empadronats a Madrid o un 100% més que els de Santa Cruz de Tenerife. Així ho afirma un estudi de l’associació de defensa del conductor Automobilistes Europeus Associats.
A Lleida, el cost de l’impost per a cotxes de fins a 8 cavalls fiscals és de 25,24 euros, davant dels 20 de Madrid i els 12.62 euros de Tenerife. L’import puja en funció de la cilindrada fins als 224.
La tinenta d’alcalde d’Economia, Carme Valls, va apuntar que Lleida és al mateix nivell que la resta de capitals catalanes i va destacar que existeixen bonificacions per a persones amb mobilitat reduïda (exempta), vehicles amb etiquetes Eco o Zero i els més antics o històrics. Va subratllar que poden beneficiar-se de tarifes de zona blava de resident, abonament mensual de zona verda i exempcions per a la Zona de Baixes Emissions.