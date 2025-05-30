PATRIMONI
La Paeria restaurarà la històrica torre del Tossal de Moradilla
Asseguraran l’estructura amb una caixa interna i reconstruiran els murs amb les pedres despreses. També hi haurà excavacions arqueològiques al seu entorn
L’ajuntament va presentar ahir el projecte per restaurar la torre del Tossal de Moradilla, una construcció del segle XVIII que estava molt degradada i part dels murs de la qual es van esfondrar fa uns mesos. El pla, la redacció del qual està gairebé acabada i està pressupostat en 150.000 euros, consistirà a aixecar una caixa dins de la torre “com si fos la d’un ascensor” que ajudarà a consolidar tota l’estructura, mentre que els murs exteriors es reconstruiran amb les parts que es van desprendre recentment. L’actuació també preveu adequar els camins d’accés al monument, que originàriament era una torre de telègraf que comunicava Lleida amb Barcelona i que estava connectada a les estacions de la Seu Vella i el Turó de Gardeny, així com recuperar els vestigis arqueològics que hi ha per tot el Tossal.
Així ho van assegurar ahir els alcaldes de Lleida i els Alamús, Fèlix Larrosa i Toni Bosch, respectivament, que van detallar que abans de les obres per recuperar la torre es faran aquestes excavacions arqueològiques, ja que “hi ha vestigis que es remunten a l’edat de bronze”. També s’han trobat restes dels anys 1.200 i 900 AC, així com una necròpolis romana i trinxeres de la Guerra Civil. En aquest sentit, Larrosa va dir que, a més d’adequar els camins, també estudiaran senyalitzar els jaciments i col·locar plafons informatius.
“La previsió és que el projecte d’adequació del Tossal i el seu entorn es pugui presentar al setembre a la comissió de Patrimoni i, si no hi ha indicacions tècniques, podrem procedir de forma immediata amb la licitació”, va dir Larrosa. Per la seua part, Bosch va agrair la voluntat de recuperar “aquest símbol” que, malgrat estar al terme de Lleida, els veïns dels Alamús el sentim nostre.