TRIBUNALS
Presó per a un xòfer sense carnet condemnat cinc cops en quatre anys
El conductor va demanar treballs comunitaris al·legant la seua edat avançada i una malaltia coronària. L’Audiència li imposa 3 mesos i 15 dies de presó
L’Audiència de Lleida ha condemnat a 3 mesos i 15 dies de presó un conductor reincident per conduir sense carnet, que ja havia estat penat en cinc ocasions en quatre anys. Així, el tribunal rebutja el recurs presentat per la defensa del processat i confirma la pena imposada en primera instància pel Jutjat Penal 1 de Lleida, com a autor d’un delicte contra la seguretat en el trànsit de l’article 384 del Codi Penal, que es refereix a la conducció sense carnet, ja sigui perquè no s’ha obtingut mai, perquè hi ha retirada judicial o per pèrdua de vigència al perdre tots els punts.
El jutjat Penal ja li va aplicar l’agreujant de multireincidència, a més de l’atenuant de confessió. En el seu recurs, la defensa sol·licitava al tribunal que se li imposés una pena de multa o de treballs en benefici de la comunitat a l’assenyalar que “amb l’avançada edat de l’acusat, de 77 anys, i la malaltia coronària que pateix, l’ingrés a la presó comportaria un greu deteriorament per a la seua salut”. Així mateix, també va al·legar que, no sent el vehicle implicat en el delicte propietat de l’acusat, es deixés sense efecte el comís d’aquest. La Fiscalia es va oposar a l’admissió del recurs.
Per la seua part, l’Audiència considera que la pena de presó imposada és “conforme i proporcional amb els fets” i recorda que l’acusat havia estat condemnat en unes altres cinc ocasions pel mateix tipus penal i això en un període de quatre anys. En la sentència, el tribunal assenyala que la pena és conforme “a la voluntat del legislador d’exigir que la conducció d’un vehicle es porti a terme en condicions òptimes amb la finalitat d’evitar el greu risc i perill que comporta la circulació, tant en relació amb el conductor com respecte a la resta d’usuaris de la via”. A això, afegeix que “ni l’avançada edat de l’acusat ni tampoc la malaltia coronària que pateix no li han impedit reiterar la seua conducta delictiva”.
Recentment, l’Audiència de Lleida ja havia revocat la suspensió d’entrar a la presó a un conductor condemnat per circular ebri després que no pagués la multa imposada com a pena. El xòfer havia estat condemnat anteriorment vuit vegades per delictes de trànsit entre els anys 2017 i 2023.
Quatre de cada 10 condemnes de trànsit, per circular sense permís
El 2023, segons les últimes dades disponibles al ministeri de Justícia, els jutjats lleidatans van dictar més de 1.500 sentències per delictes de trànsit. Aquesta xifra representa gairebé un centenar més respecte al 2022 i es va disparar un 56,3% respecte a abans de la pandèmia. Més de la meitat d’aquestes condemnes van ser a conductors que havien consumit alcohol o drogues al volant, o que es van negar a fer-se les proves de detecció. Per un altre costat, el 39% de les condemnes van ser a xòfers que no tenien el carnet en vigor.
D’altra banda, la Urbana va denunciar ahir de matinada per la via penal un conductor de 24 anys per circular sense carnet a l’avinguda de Madrid. Els fets van tenir lloc quan els agents van parar un vehicle en un control de documentació de trànsit i van comprovar que el permís de conduir del xòfer no tenia vigència per pèrdua total de punts.