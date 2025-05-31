SUCCESSOS
Detingut sis vegades a Lleida un jove de 21 anys per assaltar dones d'entre 66 a 85 anys per robar-los-hi cadenes d’or
El lladre aborda les víctimes i els hi arranca les cadenes d’or del coll
Detingut sis vegades en menys d’un any acusat d’assaltar dones d’entre 66 i 85 anys per robar-los-hi cadenes d’or. Aquest és el currículum que acumula des de mitjans de l’any passat un jove de 21 anys que aquest dijous va tornar a ser arrestat pels Mossos d’Esquadra com a presumpte autor del robatori violent a una dona el 20 de maig a la plaça de les Missions. Aquest maig ja ha estat detingut en dos ocasions.
L’individu va ser arrestat dijous al matí per agents de paisà del Grup de Delinqüència Urbana al carrer Sant Antoni. Feia dies que el buscaven per un robatori comès a les 10.00 hores del 20 de maig a la plaça de les Missions quan un individu va abordar per l’esquena una dona, arrancant-li una cadena d’or i el penjoll que portava al coll.
Els Mossos van obrir una investigació i amb la descripció de la víctima i els testimonis i el visionament dels enregistraments de les càmeres de seguretat de la zona van identificar el presumpte autor, un jove amb nombrosos antecedents per fets similars.
Concretament, amb aquest últim cas ja acumula sis arrestos per robatoris similars comesos des de mitjans de l’any passat. Els Mossos van explicar que es tracta d’un jove “especialitzat en estrebades i amb víctimes d’edats compreses entre els 66 i 85 anys”.
L’anterior detenció va tenir el 14 de maig passat a l’avinguda de les Garrigues. En aquella ocasió, va ser arrestat com a presumpte autor d’un robatori a una dona de 84 anys el 22 d’abril a l’avinguda Pius XII. Els fets van tenir lloc cap a les 11.00 hores, quan el lladre va assaltar l’anciana i li va arrancar la cadena d’or que portava al coll.
La víctima, gràcies que es recolzava en un carro de compra, no va caure a terra però va patir una erosió al coll. En alguna de les ocasions ha actuat amb altres persones. El detingut, que té diverses causes obertes i es troba en llibertat amb càrrecs, passarà pròximament a disposició judicial davant el jutjat de guàrdia de Lleida.