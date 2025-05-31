URBANISME
Els veïns de Lleida demanen zones esportives, platja artificial i connectar els dos costats de la canalització
La Paeria acaba el procés participatiu de les 'Platges de Lleida' per donar nous usos al parc fluvial // Al setembre es convocarà un concurs d’idees i la redacció del projecte executiu
Habilitar zones esportives i de lleure, millorar la il·luminació, instal·lar lavabos, rebaixar el desnivell d’entrada a la llera , construir una platja artificial o connectar els marges de la canalització són algunes de les propostes ciutadanes que s’han recollit aquest matí en la jornada lúdica que ha suposat el punt final del procés participatiu 'Imaginem Platges de Lleida'. Una iniciativa impulsada per l’ajuntament per convertir el parc del riu Segre en una zona lúdica i dotar els seus dos marges de més serveis i equipaments. La jornada, que s’ha celebrat en el tram de la canalització que hi ha al costat de la passarel·la del Liceu Escolar, va començar poc després de les nou del matí amb activitats com un taller de meditació txikung, una mostra de pesca esportiva, una demostració de petanca així com classes de ioga, una desfilada canina, jocs gegants tradicionals i sessions de dansa intercultural. També hi ha hagut un concert de folk i vermut popular, així com una exposició de fotografies antigues de la canalització. També hi havia un mapa del parc fluvial on la gent podria posar adhesius amb les seues propostes i que han estat representats en un mural artístic interactiu obra de l’artista Llukutter.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, ha assistit a la jornada i ha assenyalat que "la primera conclusió que podem treure d’aquest procés és que la ciutadania vol que es faci aquest projecte". Ha detallat que les propostes de la ciutadania es recolliran en un document marc que servirà per vertebrar el concurs d’idees per fer el projecte de les Platges de Lleida, que preveu que es faci a partir de setembre. "Ha estat un procés que ens ha costat dies però ho fem amb rigor, sensibilitat i ganes que els lleidatans puguin participar i ens ajudin a configurar aquesta memòria d’usos", ha destacat Larrosa. També ha detallat algunes de les propostes dels veïns, com habilitar més espais de lleure i esportius, reforçar la il·luminació i seguretat o incorporar més serveis, així com connectar els dos marges del riu. Sobre aquest últim punt, l’alcalde ha recordat que antigament hi havia unes passarel·les de metall que feien aquesta funció, però es van retirar. "Aquest és un dels temes que haurem d’estudiar amb més detall des del punt de vista tècnic", ha remarcat Larrosa, que ha afegit que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), que regula el cabal del riu, està al corrent d’aquest procés i s’ha posat a disposició d’acompanyar-nos i assessorar-nos".
Es pot recordar que, a més de les 'Platges de Lleida', la Paeria ha impulsat altres tallers participatius per definir nous usos per a l’antiga estació de busos del carrer Saracíbar, el passatge de Santa Anna, la zona esportiva de Llívia i la redacció del pacte per a la convivència i el civisme.