Les piscines municipals de Lleida obriran el dissabte 14 de juny
És el segon estiu que l’horari s’amplia fins a les 20.30 h i la temporada acabarà el 7 de setembre
A partir de l’11 de juny es podrà comprar entrades telemàticament, amb preus de 35,10 € pels abonaments de 20 passis
La temporada de bany a les piscines municipals de Lleida començarà el dissabte 14 de juny. La Paeria obrirà les instal·lacions de Cappont, Balàfia, Pardinyes, Bordeta, Secà i Mangraners en horari d’11 a 20.30 h. Aquest és el segon estiu que l’horari de tancament s’amplia una hora. El regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, ha indicat que les piscines s’inclouen en el llistat de refugis climàtics i amb un horari més ampli es contribueix a pal·liar els efectes d’episodis de calor intensa a la ciutat.
La venda d’entrades és prioritàriament telemàtica, mitjançant el codi QR que hi ha a la pàgina web piscines.paeria.cat. A partir de l’11 de juny, es podrà fer la reserva i adquisició d’entrades en línia. Aquesta eina pretén evitar cues i aglomeracions en es accessos de cada piscina i controlar els aforaments dels diferents recintes. Les persones que no disposin de mitjans electrònics o necessitin acompanyament per fer el tràmit telemàtic s’habilita un servei a la regidoria d’Esports, com a punt d’assessorament. S’hi pot anar a partir de l’11 de juny i l’horari és de dilluns a divendres, de 09 a 13.30 h. En servei permet la compra d’entrades i fer el pagament en efectiu.
El preu de l’entrada individual és de 3’70 euros. Com cada any, hi ha abonaments de 5, 10 i 20 entrades que valen, 11,40 €, 20,20 € i 35,10 € respectivament. Les persones majors de 65 anys i les persones jubilades disposen d’entrada gratuïta. En aquest cas, han d’adreçar-se a la taquilla de la piscina i se’ls donarà l’accés amb un QR especial. És a dir, no han d’obtenir el codi QR general ni fer reserva prèvia. També tenen entrada gratuïta els infants menors de 3 anys i les persones que pateixen una discapacitat del 33% amb l’acreditació corresponent.
Les famílies nombroses i monoparentals gaudeixen de bonificacions d’un 25% en els abonaments de temporada i en les activitats esportives municipal adreçades a infants. En situacions de dificultat social es podran aplicar bonificacions específiques prèvia valoració dels Serveis Socials d’Atenció Primària de la Paeria.
La temporada de piscines tindrà un equip format per 18 socorristes i 30 auxiliars de recepció d’instal·lacions esportives i de manteniment i jardineria. S’ha de recordar que a les instal·lacions municipals s’ofereix el servei de guarda-roba gratuït, tot i que limitat al nombre de cistelles disponible.