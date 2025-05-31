SEGRE
INFÀNCIA

Més de 120 firmes en contra del tancament de la ludoteca Arenys del Segre

Famílies usuàries de la ludoteca pública Arenys del Segre van aprofitar la jornada Lleida Juga als Camps Elisis (més informació a la pàgina 34) per recollir més de 120 firmes en contra del tancament d’aquesta i de la resta de ludoteques de la Generalitat. Van denunciar que “tancar ludoteques és eliminar un servei públic que contribueix activament a la prevenció de l’exclusió social”. El Col·legi d’Educadores Socials de Catalunya (CEESC) els recolza.

