La UdL lidera un estudi que demostra que les cobertes i façanes vegetals poden reduir fins a un 20% el consum energètic dels edificis
El projecte Big4Life analitza els beneficis d’aquesta infraestructura verda en edificis de Lleida, el Prat i Barcelona.
Incorporar vegetació en les cobertes i façanes dels edificis pot suposar un estalvi energètic d’entre un 15% i un 20%. Així ho conclou el projecte Big4Life, liderat per la Universitat de Lleida (UdL), que ha analitzat l’efecte d’aquesta solució constructiva sostenible en diverses ciutats catalanes, incloent-hi Lleida, el Prat de Llobregat i Barcelona.
L’estudi destaca que aquesta infraestructura verda actua com a filtre natural, reduint l’impacte de la radiació solar i la temperatura, especialment en jornades de forta insolació. A més, millora la qualitat de l’aire, redueix l’efecte d’illa de calor urbana i contribueix a l’absorció de diòxid de carboni. El projecte compta amb un pressupost de 2 milions d’euros, finançats amb fons europeus.
A Lleida, les proves s’han dut a terme a l’edifici H3 del Parc Agrobiotech i a la llar d’infants municipal Ronda-La Mercè, on s’ha monitorat el rendiment tèrmic i ambiental del sistema. Segons Laura Herrera, project manager del Big4Life, la vegetació també ajuda a gestionar de manera eficient l’aigua, tant en el reg com en el control de les escorrenties cap a la xarxa de clavegueram: “En futurs escenaris climàtics que es preveuen complicats, evitar el col·lapse del clavegueram públic és important”.
El sistema utilitza plantes de baix requeriment hídric, com el sèdum o el romaní, tot i que també contempla jardins més convencionals amb arbustos i arbres. “Els únics condicionants són el manteniment del paisatge i el reforç de l’estructura si es tracta de jardins grans”, ha explicat Gabriel Pérez, investigador principal del projecte.
Pérez també ha posat sobre la taula el repte del manteniment, sovint oblidat: “La nostra societat és conservadora en aquest aspecte. Les plantes són éssers vius i necessiten cures. L’estudi vol demostrar que el retorn és molt superior a la inversió”.
Pel que fa a les aplicacions, els experts remarquen que aquest tipus de construcció és viable tant en obra nova com en rehabilitació, i que es pot adaptar fins i tot a cobertes inclinades, sense grans limitacions tècniques.
El projecte Big4Life compta amb la participació de vuit entitats europees entre universitats, centres de recerca i empreses de l’Estat, Itàlia, Països Baixos i Grècia, entre les quals destaquen el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), la Universitat d’Estudis de Gènova, la Universitat Oberta Hel·lènica, i empreses com TEB Verd, Verdtical Ecosistema, Solucions Eixverd i Sempergreen BV.
Amb aquestes dades, el projecte reforça la idea que la natura pot ser una aliada imprescindible davant del canvi climàtic, també en l’àmbit urbà i constructiu.