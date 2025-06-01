URBANISME
'Platges de Lleida': així podria quedar la canalització del Segre segons aquest procés veïnal
La Paeria acaba el procés participatiu de les ‘Platges de Lleida’ per donar nous usos al parc fluvial. Al setembre es convocarà un concurs d’idees per encarregar la redacció del projecte executiu
Habilitar zones esportives i de lleure, millorar la il·luminació, instal·lar lavabos, rebaixar el desnivell d’entrada al curs, construir una platja artificial o connectar els dos marges de la canalització són algunes de les propostes ciutadanes que es van recollir ahir en la jornada lúdica que va suposar el punt final del procés participatiu Imaginem Platges de Lleida. Una iniciativa impulsada per la Paeria per convertir el parc del Segre en una zona lúdica i dotar els dos marges de més serveis i equipaments. La jornada, que es va celebrar al tram de la canalització que hi ha al costat de la passarel·la del Liceu Escolar, va començar a primera hora del matí amb activitats com un taller de meditació txikung, una mostra de pesca esportiva i una demostració de petanca així com classes de ioga, una desfilada canina, jocs gegants tradicionals i sessions de dansa intercultural. Hi va haver un concert de folk i vermut popular i també una exposició de fotografies antigues de la canalització. Així mateix, hi havia un mapa del parc fluvial en el qual la gent podia posar adhesius amb les seues propostes, que van ser representades en un mural artístic obra de l’artista Llukutter.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va assistir a la jornada i va assenyalar que “la primera conclusió que podem treure d’aquest procés és que la ciutadania vol que es faci aquest projecte”. Va detallar que les propostes es recolliran en un document marc per vertebrar el concurs d’idees per al projecte de les Platges de Lleida, que preveu que es faci a partir del setembre.
També va concretar algunes de les propostes dels veïns, com habilitar més espais de lleure i esportius, reforçar la il·luminació i seguretat o incorporar més serveis, així com connectar els dos marges del riu. Sobre aquest últim punt, va recordar que antigament hi havia unes passarel·les de metall que feien aquesta funció, però es van retirar.
“Aquest és un dels temes que haurem d’estudiar amb més detall a nivell tècnic”, va remarcar l’alcalde, que ha afegit que “la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), que regula el cabal del riu, està al corrent d’aquest procés i s’ha posat a disposició d’acompanyar-nos i assessorar-nos”.
A més de les Platges de Lleida, la Paeria ha impulsat tallers participatius per definir nous usos per a l’antiga estació de busos del carrer Saracíbar, el passatge de Santa Anna, la zona esportiva de Llívia i la redacció del pacte per a la convivència i el civisme.