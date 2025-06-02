El gran parc natural de Lleida amb bosc de ribera, prats humits i aviat també amb bar-cafeteria
La Mitjana compta amb 90 hectàrees de naturalesa que sorprenen per la seua exuberància i bellesa a les portes de la ciutat
El parc natural de La Mitjana de Lleida va celebrar aquest diumenge la seua festa anual amb nombroses activitats per a famílies, on l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va anunciar importants novetats per a aquest emblemàtic espai verd. Entre els projectes més destacats figura la pròxima obertura d’un servei de cafeteria-bar amb terrassa "perquè la gent se senti més confortable i amb serveis a la zona i que, al seu torn, serveixin per atreure més visitants".
Durant l’esdeveniment, que assoleix ja la seua vintena edició, Larrosa, acompanyat per la tinenta d’alcalde Cristina Morón, va destacar el potencial d’aquest espai natural però també va assenyalar la necessitat de noves inversions. "La Mitjana és un gran espai amb molta potencialitat però també necessita inversions", va explicar l’alcalde, qui va avançar que el govern municipal començarà a treballar en la concessió d’aquest nou espai de serveis i en la modernització del centre d’interpretació "per fer entendre la biodiversitat de La Mitjana".
Malgrat les altes temperatures que han fuetejat Lleida aquests dies, la celebració va comptar amb una notable afluència de públic. Les activitats van començar a primera hora amb caminades pel parc, jornades de portes obertes a l’estació d’observació i anellatge d’aus, tallers sobre insectes i plantes autòctones, visites guiades i diverses activitats infantils, incloent contacontes. La jornada es va completar a la tarda amb visites teatralitzades que van mostrar la història i orígens d’aquest icònic espai natural.
Un tresor natural en el límit urbà
La Mitjana constitueix una sorprenent àrea natural de 90 hectàrees que s’estén en el límit de la ciutat de Lleida. Declarada Àrea d’Interès Natural el 1979, aquesta zona humida de tipus fluvial té com a element més característic l’aigua, que ha afavorit el desenvolupament d’un frondós bosc de ribera.
La flora del parc està composta per pollancres, àlbers, verns i freixes; plantes arbustives com salzes, tamarius o esbarzers; i un estrat herbaci on abunden les llenties d’aigua, la boga, el canyís, el lliri groc i el jonc. La fauna també representa un dels grans atractius de l’espai, amb aus fàcilment observables com l’ànec coll verd, la gallineta d’aigua, la gavina i l’agró cendrós.
L'àrea és sobrevolada per diferents rapinyaires com ara l'arpella, l'esparver o, fins i tot, l'àguila pescadora. Els amfibis i rèptils estan representats per la serp d'aigua, la granota verda i el gripau. També trobem peixos com el barb i el lluç de riu i mamífers com el porc senglar o la guineu. La Mitjana és ideal per passejar, fer esport i observar la fauna i la flora.quest entorn privilegiat ofereix un espai ideal per passejar, practicar esport i disfrutar de l’observació de la naturalesa a escassos minuts del centre urbà.