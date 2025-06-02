Maribel Rodríguez i Carla Pérez, pacients de mútua: «A la pública et fan esperar molt i et miren poc»
Pacients denuncien llargues esperes i atenció precipitada a la sanitat pública
A principis de maig, feia 5 mesos que Carla Pérez esperava ser intervinguda del braç en un centre públic especialitzat, que és l’hospital Vall d’Hebron. “He trucat i no em donen cap solució”, es lamentava. Mentrestant, Maribel Rodríguez assenyala que en el sistema públic “et fan esperar molt i de vegades t’atenen molt de pressa i no et miren gaire bé”.
Juan Luis Gil, pacient de mútua «El tracte és similar, però en la privada es tarda menys»
Núria GarcíA MACÍAS
Poder tenir una visita amb l’especialista l’abans possible. Aquesta és la principal raó que donen pacients que acudeixen a la sanitat privada. Alguns d’ells coincideixen a assenyalar que encara que l’atenció del metge de capçalera sol ser àgil, en el moment en què són derivats a un especialista la situació es complica. “Si estàs malalt el que més necessites en aquell moment és que t’atenguin”, en va manifestar un. Teresa Cortier, que detalla que paga 315 euros a l’any per la seua assegurança privada, afirma que “t’obliguen ells [la pública] per mala atenció”. Mentrestant, Claudio Labaras diu que va a un especialista de la privada perquè en la pública “al final els terminis que et donen per a un tractament i seguiment són molt llargs”. Immaculada Vilasau, que és usuària d’ambdós sistemes, precisa que “hi ha molta qualitat, són molts els metges que treballen en la pública i també en una mútua”. Per la seua part, Ana Susagna apunta que en la pública també hi ha un altre problema: el de les cancel·lacions de visites a última hora. A més, destaca que per a una visita a la llevadora ha d’esperar 4 mesos.
Joan Martí Alegret