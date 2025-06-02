SEGRE

Maribel Rodríguez i Carla Pérez, pacients de mútua: «A la pública et fan esperar molt i et miren poc»

Pacients denuncien llargues esperes i atenció precipitada a la sanitat pública

Maribel Rodríguez i Carla Pérez.

A principis de maig, feia 5 mesos que Carla Pérez esperava ser intervinguda del braç en un centre públic especialitzat, que és l’hospital Vall d’Hebron. “He trucat i no em donen cap solució”, es lamentava. Mentrestant, Maribel Rodríguez assenyala que en el sistema públic “et fan esperar molt i de vegades t’atenen molt de pressa i no et miren gaire bé”.

Poder tenir una visita amb l’especialista l’abans possible. Aquesta és la principal raó que donen pacients que acudeixen a la sanitat privada. Alguns d’ells coincideixen a assenyalar que encara que l’atenció del metge de capçalera sol ser àgil, en el moment en què són derivats a un especialista la situació es complica. “Si estàs malalt el que més necessites en aquell moment és que t’atenguin”, en va manifestar un. Teresa Cortier, que detalla que paga 315 euros a l’any per la seua assegurança privada, afirma que “t’obliguen ells [la pública] per mala atenció”. Mentrestant, Claudio Labaras diu que va a un especialista de la privada perquè en la pública “al final els terminis que et donen per a un tractament i seguiment són molt llargs”. Immaculada Vilasau, que és usuària d’ambdós sistemes, precisa que “hi ha molta qualitat, són molts els metges que treballen en la pública i també en una mútua”. Per la seua part, Ana Susagna apunta que en la pública també hi ha un altre problema: el de les cancel·lacions de visites a última hora. A més, destaca que per a una visita a la llevadora ha d’esperar 4 mesos.

