Juan Luis Gil, pacient de mútua «El tracte és similar, però a la privada es tarda menys»
Els usuaris valoren l’atenció directa de la sanitat privada malgrat la qualitat de la pública
Juan Luis Gil, encara que considera que el tracte als pacients és similar per part d’ambdós sistemes sanitaris, diu que fa ús habitualment del privat perquè “és més directe” a l’hora de poder rebre atenció. En aquest sentit, afirma que l’únic problema que té la pública “és que es tarda més”, motiu pel qual s’ha decidit a continuar mantenint la pòlissa privada.
Lleida
Boom de mútues privades a Lleida: un de cada quatre ciutadans busca alternatives a la sanitat pública
Joan Martí Alegret
Poder tenir una visita amb l’especialista l’abans possible. Aquesta és la principal raó que donen pacients que acudeixen a la sanitat privada. Alguns d’ells coincideixen a assenyalar que encara que l’atenció del metge de capçalera sol ser àgil, en el moment en què són derivats a un especialista la situació es complica. “Si estàs malalt el que més necessites en aquell moment és que t’atenguin”, en va manifestar un. Teresa Cortier, que detalla que paga 315 euros a l’any per la seua assegurança privada, afirma que “t’obliguen ells [la pública] per mala atenció”. Mentrestant, Claudio Labaras diu que va a un especialista de la privada perquè en la pública “al final els terminis que et donen per a un tractament i seguiment són molt llargs”. Immaculada Vilasau, que és usuària d’ambdós sistemes, precisa que “hi ha molta qualitat, són molts els metges que treballen en la pública i també en una mútua”. Per la seua part, Ana Susagna apunta que en la pública també hi ha un altre problema: el de les cancel·lacions de visites a última hora. A més, destaca que per a una visita a la llevadora ha d’esperar 4 mesos.