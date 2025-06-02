Restriccions per accedir al polígon industrial Camí dels Frares de Lleida
Per les obres per construir una línia elèctrica soterrada d’alta tensió al barri de Mangraners
L’accés al polígon industrial Camí dels Frares de Lleida des de la carretera N-240a, al costat dels Mangraners, quedarà restringit des d’aquest dilluns per les obres per construir una línia elèctrica soterrada d’alta tensió que fa l’empresa Solaria. Els vehicles procedents de les Borges Blanques hauran de girar a la rotonda dels Mangraners per poder entrar al carrer A del polígon en comptes de fer-ho per l’accés.
En la següent fase es farà al revés i seran els que vinguin del cementiri els que hauran de girar a la rotonda de la variant sud, la C-13, per accedir al polígon. A partir del 9 de juny s’anul·laran dos dels quatre carrils de circulació, un per sentit, de l’N-240a entre la rotonda de la C-13 i l’accés al polígon per instal·lar el cablatge. Aquestes obres formen part de la xarxa d’evacuació de la línia Volans Solar 1, un parc solar d’Alcarràs que estarà connectat a la subestació elèct r ica dels Mangraners.
Per una altra banda, des d’avui també es tallarà el pas elevat que connecta Joc de la Bola amb Ciutat Jardí fins al 31 d’agost.
Lleida
El pont de Ciutat Jardí, tallat a l’estiu per obres
Marc Carbonell