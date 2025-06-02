Tres estudiants de la Universitat de Lleida, a l’espera de visat per entrar als EUA
Tres alumnes de la UdL estan pendents del permís per fer un Erasmus entre agost i setembre, a l’espera de les decisions del govern Trump
Més de 200 universitaris catalans, tres d’ells de Lleida, estan pendents de l’administració Trump per obtenir els visats necessaris per estudiar als Estats Units el pròxim curs. La UdL no té actualment cap estudiant als EUA i per al pròxim curs n’hi ha tres que tenen previst fer un Erasmus entre agost i setembre. Des de la universitat asseguren que no tenen cap informació que indiqui que aquests universitaris no puguin marxar, però esperen veure com evoluciona tot. A més dels tres estudiants de la Universitat de Lleida, esperen 72 universitaris de la Politècnica de Catalunya, 71 de la Pompeu Fabra, 30 de l’Autònoma, 28 de la de Barcelona, 10 de Rovira i Virgili i tres de la Girona. En total en sumen 217.