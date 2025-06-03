EQUIPAMENTS
Obre l’alberg d’estiu a la Fira de Lleida amb 100 places per a homes que busquen feina en la fruita
Amb 100 places fins al 31 d’agost al pavelló 3, un any més, al fracassar les negociacions per utilitzar l’hotel d’Adif. Els temporers amb contracte tenen disponibles 101 places en 17 pisos municipals
El dispositiu municipal d’allotjament per a persones que busquen feina a la campanya de la fruita es va estrenar ahir al pavelló 3 de Fira de Lleida, un any més, al no prosperar les negociacions entre l’ajuntament i Adif per situar-lo aquest estiu a l’hotel en desús de l’estació, com preveia el consistori.
El servei ofereix 100 places “per a homes que no estan treballant, que no disposen de la documentació administrativa o no tenen una expectativa clara [de poder trobar feina], i per tant tenen el risc de dormir al carrer”, va explicar el tinent d’alcalde Carlos Enjuanes.
Les dones s’allotjaran en pisos municipals, i els perfils més vulnerables es derivaran a altres recursos, com la residència de Jericó. El dispositiu de la Fira funcionarà fins al 31 d’agost, quan es reactivarà l’alberg de Seròs que va obrir al maig.
Així mateix, els temporers amb contracte de treball disposen de 101 places a 17 pisos municipals per 5 euros al dia i una fiança rebaixada fins als 70 euros, a l’espera de la construcció del centre modular de la Caparrella.
“Sembla que la construcció començarà el 15 de juny, no creiem que estigui disponible per a aquesta campanya”, va indicar Enjuanes, ja que les obres tenen un termini màxim de quatre mesos.
El pavelló obre tots els dies i ofereix allotjament, bugaderia, sopar i esmorzar, dutxa, accés a internet i atenció sociolaboral a través d’una oficina única amb 15 treballadors, tres més que l’any passat. Com a criteri general, cada usuari podrà estar-hi un màxim de 7 dies. “La intenció de l’ajuntament era millorar les condicions del pavelló i l’espai triat va ser l’hotel d’Adif, que mai vam plantejar com a definitiu, però les negociacions no han arribat a bon port”, va explicar Enjuanes. “Queda descartat perquè no tenim cap indicació que ens faci pensar que les clàusules canviaran”, va afegir.
Els dispositius municipals van acollir uns 1.100 usuaris l’any passat, dels quals uns 600 no tenien permís de treball, va detallar Enjuanes.
El tinent d’alcalde va explicar que la Paeria ha proposat a l’Estat portar a terme una prova pilot a través del nou reglament d’Estrangeria per poder regularitzar temporalment persones que puguin treballar a la campanya.
L’edil d’ERC Juanjo Falcó lamenta que la campanya “cada any ens agafa amb el peu canviat” i destaca a més la necessitat de tenir “una estratègia que contempli l’acollida, inserció laboral i respecte als drets humans”.
ERC afirma, en aquest sentit, que “durant el mandat anterior es van posar les bases d’un model coordinat amb entitats i consells comarcals”, per la qual cosa insta la Paeria a prendre mesures com la creació d’un dispositiu estable tot l’any.