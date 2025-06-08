TRIBUNALS
L’Audiència condemna a 10 anys un jove per intentar matar-ne un altre en un pub de Tàrrega
La víctima va ser apunyalada a l’abdomen, va haver de ser operada dos cops i van haver de trasplantar-li el fetge
L’Audiència de Lleida ha condemnat a deu anys i tres mesos de presó un jove de 26 anys al considerar provat que va apunyalar a l’abdomen i en va robar a un altre la matinada del 22 de gener del 2023 en un pub de Tàrrega. A conseqüència de l’apunyalament, la víctima va haver de ser intervinguda dos vegades, li va quedar el fetge afectat i mesos després li van haver de trasplantar l’òrgan. El tribunal condemna l’home a set anys de presó i cinc de llibertat vigilada per un delicte intentat d’homicidi, a tres anys i tres mesos de presó per un delicte de robatori amb violència i intimidació i abonar una indemnització de 85.366 euros a la víctima. La Fiscalia va sol·licitar una condemna de 13 anys i quatre mesos de presó, l’acusació de 12 anys i tres mesos i la defensa, l’absolució.
En el judici, que es va celebrar al febrer, la víctima va reconèixer l’acusat com el seu agressor. També ho van fer un vigilant –que va veure com portava el ganivet– i una cambrera del local –que va facilitar als Mossos una foto del presumpte agressor que va localitzar a Instagram gràcies a la descripció que li va fer el vigilant–. A més, uns altres dos policies que dies després van acudir a l’hospital per prendre declaració a la víctima van dir que aquesta va reconèixer el detingut per l’agressió com l’autor entre vuit fotos de diferents individus.
El tribunal considera que l’acusat és culpable d’un delicte intentat d’homicidi perquè hi va haver animus necandi (ànim de matar) a l’utilitzar un ganivet i “la forma i entitat de l’atac, caracteritzat per la introducció d’un objecte punxant a la regió abdominal, zona d’alta irrigació arterial i venosa”, i recorda que en el judici els forenses van informar que hi va haver “risc vital, sobretot atesa la intensitat de l’atac que va arribar a afectar el fetge”. Per tot plegat, “es dedueix l’evidència del dol de matar, si no directe, sí almenys eventual”.
Quant a l’autoria pel delicte de robatori –ja havia estat condemnat a un any en una altra causa–, l’Audiència considera que “és clar que la intenció que guiava l’acusat amb la seua actitud amenaçadora, mitjançant l’exhibició d’un ganivet, no era sinó la d’aconseguir l’entrega immediata del que portés la víctima”. La sentència no és ferma i pot ser recorreguda davant del Tribunal Superior de Justícia.