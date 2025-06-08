Unes noces d’or brodades: Brodats Marina celebra avui el 50 aniversari de l’obertura de la seua botiga a Balàfia
Va començar com a acadèmia de costura i s’ha ampliat diverses vegades amb botiga i servei de modista brod
Marina Monsó, la fundadora i propietària de la històrica botiga Brodats Marina, va nàixer, literalment, darrere d’un taulell. “La meua mare es va posar de part despatxant a la seua botiga de Guàrdia de Tremp, no va tenir temps ni de pujar les escales per sortir”, recorda. Arribada a la capital amb dos anys, la Marina es va criar en una Balàfia que recorda “molt diferent de la d’ara, la majoria dels veïns eren pagesos”. Va aprendre a cosir i a brodar als 14 anys, però va estudiar i es va dedicar a l’ensenyament durant un temps fins que “vaig voler passar més temps a casa, cuidava la meua família i m’aixecava a les set per brodar encàrrecs particulars a casa, una feina doble”, explica. El seu número de clients va anar en augment fins que va poder estalviar prou per obrir el seu negoci, al carrer de les Corts Catalanes, un 8 de juny del 1975. Just avui celebra el 50 aniversari, unes noces d’or brodades.
La història de Brodats Marina va començar com una acadèmia de costura. “Vaig tenir fins a 80 alumnes cada dia i em demanaven comprar fils, cintes, didals, agulles o davantals, que vaig anar oferint a poc a poc”, explica la fundadora. També va començar a vendre tovalloles, llençols o peces com bates per a home i dona, encara que “llavors gairebé no es demanaven arranjaments perquè totes les dones sabien cosir, però és un ofici pesat i s’ha perdut molt, malgrat que ara sembla que torna a remuntar incloent nois joves i m’alegra”, valora.
El negoci va créixer a poc a poc fins que “no hi cabien les coses, i onze anys després d’obrir vaig llogar un magatzem contigu per engrandir la botiga”, recorda la Marina. Brodats Marina s’ha ampliat fins en dos ocasions més. Ara compta amb 12 treballadores, entre la botiga i el taller on porten a terme tota mena d’arranjaments de roba.
Brodats Marina és el comerç lleidatà de referència per aconseguir les bates del col·legi. “Hem treballat amb fins a 94 escoles en un mateix curs, unes 2.500 bates a l’any”, explica la seua responsable, que lamenta que “ara moltes escoles les venen ells mateixos directament, l’any de la pandèmia va ser molt dolent i des d’aleshores ha canviat tot”.
Malgrat totes les dificultats, la botiga es manté com un dels negocis familiars més longeus de la ciutat, en el qual també treballa una de les filles de Marina, Maria Alba Roca. “Tinc moltes ganes de continuar treballant, si el meu marit continués amb vida segurament estaria amb ell, però treballar és la il·lusió de la meua vida”, explica la Marina, que expressa un “profund agraïment a la clientela tan fidel que hem tingut durant tots aquests anys”.