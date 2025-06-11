FERROCARRIL
Afectats pel pas de trens a l’Horta de Lleida demanen tancar el trànsit viari
O que els combois redueixin la velocitat pel terme municipal
Els veïns que denuncien esquerdes a casa seua per les vibracions que provoca el pas de trens d’alta velocitat pel bypass de l’Horta van acordar ahir reclamar a Adif que o bé bloquegi el pas dels combois per aquesta via o exigeixi que redueixin la velocitat quan passin pel terme municipal de Lleida. Així ho van decidir ahir en una reunió al local social de Serrallarga en la qual van remarcar que, si Adif no accepta aquestes peticions, el demanaran als tribunals. “La nostra voluntat és la d’arribar a un acord amb Adif, però si no es pot recorrerem a la justícia”, va assenyalar una dels membres de la plataforma d’afectats, Marina Pifarré, que va recordar que “han aparegut esquerdes en més de seixanta cases de l’Horta situades a prop del bypass per l’augment del trànsit viari dels últims anys i molts veïns viuen amb por”. En aquest sentit, Pifarré va remarcar que “actualment passen cada dia uns 82 trens però a l’estiu augmenten fins als 130 i això genera temor que les esquerdes de les cases augmentin”. Adif ja va prendre en el seu moment mesures que van fer reduir les tremolors dels trens, però en alguns trams es continuava superant el límit legal i aquestes setmanes estan fent tastos geològics per veure com reduir les molèsties. En aquest sentit, els afectats també han demanat a Adif els resultats de totes les sonometries i els tastos geològics quan estiguin a punt i han contractat un arquitecte perquè valori els danys de les cases amb esquerdes.