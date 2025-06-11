La jutgessa envia a la presó el detingut per agredir quatre mossos al barri de la Mariola de Lleida
Se l’acusa de 4 temptatives d’homicidi i dos delictes de lesions greus així com desordres públics i amenaces
La jutgessa de jutjat d’Instrucció 3 de Lleida ha decretat presó provisional per al detingut per les lesions que van patir quatre agents dels Mossos d’Esquadra al barri de la Mariola la nit del 27 al 28 d’abril. Se l’acusa de 4 delictes d’homicidi dolós en grau temptativa i 2 delictes de lesions greus així com desordres públics i amenaces. Segons el sindicat policial USPAC que exerceix d’acusació particular, han demanat fins a 90 anys de presó per 6 temptatives d’homicidi.
L’home ha estat detingut en un dispositiu que ha començat a les 4 de la matinada liderat per la Unitat d’Investigació de Lleida amb la participació del Grup Especial d’Intervencions, equips de l’ARRO i de la BRIMO, entre d’altres
Mossos agredits a la Mariola de Lleida: “No recordem un atac tan bèstia”
“Ni en els pitjors disturbis que hi va haver per la sentència del procés. No recordem un atac tan bèstia.” Així van explicar al diari SEGRE agents dels Mossos d’Esquadra com va ser el brutal atac que van patir a la Mariola per part d’una turba de veïns armats amb pals i barres de ferros i que els van llançar objectes, en el qual sis agents van resultar ferits.
Quatre van haver de rebre punts de sutura, 57 entre tots i 20 només un d’ells Un dels ferits va demanar explícitament que es publiqués i difongués la imatge de l’agressió que va patir al cap. Quatre dels ferits són membres dels antiavalots de l’ARRO –un sergent, un cap i dos agents– i els altres dos, agents de Seguretat Ciutadana. Només un d’ells estava encara ingressat a l’Arnau de Vilanova dilluns i ahir va rebre l’alta.
Avís per un aldarull que ja s'havia disolt
Els fets van tenir lloc al voltant de la mitjanit del 27 al 28 d'abril al carrer Júpiter, on van acudir per dissoldre una baralla multitudinària. L’incident, que va tenir lloc poc abans de la mitjanit, hauria implicat al voltant de 200 persones. A l’arribar, l’aldarull ja s’havia dissolt.
Malgrat això, els policies, sense que arribessin a intervenir, van ser atacats per sorpresa per veïns, que els van agredir amb pals i barres i els van llançar objectes.