EDUCACIÓ
Les escoles bressol públiques de Lleida deixen en llista d’espera 125 nens en les elegides com a primera opció
La d’Albarés encapçala el rànquing amb 28 alumnes, seguida de les de Ronda, La Faldeta i Balàfia. La xifra s’eleva a 306 amb totes les preferències, mentre que les de Llívia, Raimat i Sucs no s’omplen
Les escoles bressol públiques de la ciutat tenen una llista d’espera de 125 nens que no han aconseguit plaça en els centres que les seues famílies van elegir com a primera preferència per al curs vinent. La xifra s’eleva a 306 si se sumen totes les opcions. Segons les llistes definitives publicades ahir, la d’Albarés encapçala el rànquing amb 28 nens en espera que la van elegir en primer lloc, dels quals 9 per a la classe d’alumnes de zero a un any, 15 per a la d’un a dos anys i 4 per a la de dos a tres.
Les següents bressol amb més overbooking són les de Ronda i La Faldeta, amb 16 alumnes sense plaça en cada una per als quals eren la primera opció. Les segueixen les de Balàfia (13 nens), la Bordeta, Centre Històric i Parc de Gardeny (8 en cada una), els Mangraners (6), El Rellotge (5), Pardinyes i el Secà (2 en cada una) i Gargot (1). Mentrestant, la de la Mitjana té 8 alumnes en llista d’espera, però per a cap d’ells no era la primera opció.
Les classes dels alumnes d’un a dos anys són les que compten amb un major nombre d’alumnes (64) en llista d’espera en els centres que les seues famílies havien marcat com a primera preferència per a aquest pròxim curs, mentre que en les de zero a un any n’hi ha 15 i en les de dos a tres anys, 46.
Per contra, les escoles bressol de Llívia, Raimat i Sucs no s’han omplert inicialment. Tant en la de Llívia com en la de Raimat hi ha 8 alumnes inscrits: dos per a la classe de zero a un any, cinc per a la d’un a dos anys i un per a la de dos a tres anys.
Per la seua banda, a la de Sucs només hi haurà tres nens aquest curs que ve: un a l’aula de zero a un any i dos en la d’un a dos.
Els 306 nens que aquest any s’han quedat en llista d’espera (en totes les opcions) són gairebé el doble que els 157 de l’any passat, quan les escoles bressol públiques van deixar fora 78 alumnes en les que havien elegit en primera opció. Dels disset centres públics de la ciutat, tots són municipals tret del de La Faldeta, que depèn de la Generalitat.
El període de preinscripció va acabar el passat 23 de maig amb 575 sol·licituds rebudes per optar a les 491 places ofertes aquest any.
La matriculació, que es va obrir ahir, es podrà portar a terme fins al 23 de juny (inclòs) a través d’internet o demanant cita prèvia a la regidoria d’Educació, situada al número 2 del carrer Bisbe Torres. Així mateix, a partir del 3 de juliol s’habilitarà el tràmit per a les llistes de la matrícula viva, per a aquelles famílies que no van poder fer la preinscripció en el seu moment.