SANCIONS
Retiren i multen cotxes al canviar amb un retolador l'horari de prohibició d’aparcar: “és surrealista”
No es podia estacionar de 16.00 a 00.00 hores, però “es va ampliar” des de les 10.00 h
La Guàrdia Urbana va imposar divendres passat multes a veïns de la Zona Alta per aparcar els vehicles en una zona en la qual estava prohibit estacionar durant unes hores per la celebració de la Nit Oberta. Tanmateix, els afectats han denunciat que les hores en què es prohibia aparcar van ser canviades “a l’últim moment, amb un retolador i sense informar les persones que havíem estacionat prèviament i que anàvem a retirar el vehicle abans de l’hora fixada inicialment”.
Un fet que han qualificat de “surrealista” i pel qual han estat sancionats i obligats a pagar la taxa per retirar els vehicles del dipòsit municipal, motiu pel qual han reclamat a la Paeria que els anul·li la multa, “ja que es van imposar per culpa de la mala organització de la Urbana amb els aparcaments”.
Segons va explicar un dels afectats, “dijous vaig aparcar el cotxe a Bisbe Ruano a les tres de la tarda i vaig veure que hi havia un cartell anunciant la prohibició d’aparcar en aquest carrer durant el divendres 6 de juny de 16.00 a 00.00 hores per la Nit Oberta, que em sembla una molt bona iniciativa”.
La sorpresa d’aquest veí va ser que quan va anar a retirar el vehicle divendres a les dotze del migdia “ja se l’havia emportat la grua perquè durant la tarda de dijous algú va reescriure sobre el cartell amb un retolador la prohibició de 10.00 a 00.00 hores i, lògicament, no vaig tornar a llegir el cartell fins que ja va ser massa tard”. Va ser multat amb 200 euros, que encara no ha pagat, i en va haver d’abonar 160 € més per retirar el vehicle del dipòsit municipal i ahir va presentar una reclamació a l’ajuntament.
“És lícit posar un cartell que té una durada de 24 hores i modificar-lo durant el dia?”, es va preguntar l’afectat. Va afegir que, al veure que la grua se li havia emportat el cotxe, va preguntar a un policia i “em va dir que van modificar l’hora a mà perquè es veu que hi havia hagut un malentès amb els horaris”.
Per la seua part, la Paeria va admetre que “hi va haver un error als cartells en l’hora d’inici de la prohibició, que es va corregir dijous, i la Urbana va prendre nota dels vehicles estacionats per garantir que, si es movien abans de les 16.00 hores, es pogués fer sense cap cost”. Va afegir que “els vehicles que van estacionar després, quan s’havien corregit els cartells i no figuraven a la llista inicial que va fer la Urbana al matí, probablement van ser denunciats per incomplir la prohibició”. Tanmateix, va assegurar que revisaran les denúncies imposades per analitzar-les i, si fos el cas, anul·lar-les.