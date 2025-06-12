Irene, Sherlyn i Melany: «És un model diferent del que ens havien plantejat»
La selectivitat arranca amb crítiques al nou model amb menys optativitat on els aspirants no poden descartar exercicis com passava fins l’any passat
Les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) van començar ahir per a més de 2.400 lleidatans que van estrenar el nou model d’exàmens que elimina gairebé tota l’optativitat, ja que per primera vegada tots els exercicis són obligatoris i no hi ha possibilitat de descartar-ne alguns o optar entre dos models d’examen, com passava en diversos fins a l’any passat.
Irene, Sherlyn i Melany
Aquestes tres alumnes de l’institut Màrius Torres de Lleida van sortir sorpreses dels exàmens que es van trobar el primer dia de la selectivitat. Després d’acabar les primeres proves, van explicar a SEGRE que el model d’examen amb què havien practicat abans de la PAU “no es correspon” amb el que es van trobar ahir.
“Entenc que descomptin una mica per les faltes d’ortografia, però no que hagin de rebaixar tants punts si un se sap el tema” es va queixar la Melany, que ha acabat el Batxillerat Artístic i vol estudiar el grau de Belles Arts.