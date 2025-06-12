BARRIS
El PP denuncia el mal estat de diversos pisos de la Mariola
Per estar okupats i ser insalubres
El cap de l’oposició a la Paeria i del PP, Xavi Palau, va denunciar ahir el “lamentable estat” en el qual es troben diversos edificis del carrer Germans Izquierdo, al barri de la Mariola, que “generen una problemàtica de convivència i salubritat per als veïns de la zona”. Palau va detallar que el número 28 d’aquest carrer està parcialment okupat i té cables elèctrics pelats a la vista “que suposen un risc evident d’accident o incendi, una situació molt perillosa”. Unes circumstàncies que també ocorren al número 32 del mateix carrer que, a més, “es troba en un estat total d’insalubritat, tant a l’exterior com a l’entrada de l’immoble, amb una olor insuportable”, va assegurar el cap de l’oposició. Tant Palau com el regidor Roger Melero es van reunir amb els veïns, que van denunciar l’abandó del barri i alguns temen represàlies per denunciar aquesta situació. Per aquest motiu, el líder del Partit Popular va reclamar reforçar la presència policial, inspeccions tècniques als locals i habitatges amb problemes d’insalubritat i prendre mesures cautelars, i sancionar els incívics, així com definir un pla per a la Mariola “real i eficient”·