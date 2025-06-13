Dos padrins atropellats i tres ferits al bolcar un cotxe a Lleida
Els veïns d’aquesta zona reclamen millorar la seguretat viària.
Cinc persones van resultar ferides ahir en accidents. El primer va ser un atropellament d’un matrimoni de padrins en un pas zebra del carrer Mariola (9.26 hores). Els dos van ser evacuats a l’Arnau. A la tarda, els tres ocupants d’un cotxe van patir lesions i van ser evacuats al bolcar al carrer Enginyer Santi Companys, al Parc de l’Aigua (20.30). El turisme va bolcar al xocar contra un altre vehicle. Els veïns d’aquesta zona reclamen millorar la seguretat viària.