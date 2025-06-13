L'AEM sol·licita jugar els seus partits al Camp d'Esports de Lleida
La firma que cuida la gespa denuncia impagaments i la Paeria demana a la justícia executar la sentència que li torna l’ús
L’AEM ha sol·licitat a la Paeria disputar els seus partits de la temporada vinent al Camp d’Esports, mentre el consistori ha demanat al jutjat l’execució provisional de la sentència per garantir el manteniment de la gespa, després de la denúncia d’impagaments per part de l’empresa que s’ocupa del manteniment, del qual ha deixat de fer-se càrrec pel deute acumulat i les poques possibilitats de cobrar, atesa la situació del Lleida CF, que lluita a la desesperada per no tancar el 30 de juny.
El tinent d’alcalde Carlos Enjuanes, acompanyat per la tinenta d’alcalde Cristina Morón, van explicar ahir que la Paeria ha rebut una petició formal de l’AEM per jugar els seus partits de la pròxima temporada al Camp d’Esports, “petició que estudiarem”, va explicar, ja que la normativa li impedeix de disputar-los a la seua actual instal·lació, el Municipal Recasens.
Després d’una temporada de moratòria la normativa exigeix a l’AEM, que milita a la Primera RFEF –la segona categoria del futbol femení estatal, jugar en gespa natural o, si és artificial, que tingui un màxim de vuit anys. El Recasens no compleix cap dels dos supòsits. També demana jugar un amistós a l’estiu davant d’un rival de la Lliga F.
Enjuanes també va expressar la preocupació per la gespa del recinte, després que l’empresa encarregada del manteniment, Royalverd, els hagi comunicat que deixa de prestar aquest servei pels impagaments del Lleida, la qual cosa podria comportar “danys irreparables al terreny de joc”.
Enjuanes va afegir que “tenim l’obligació de protegir el patrimoni. Som titulars de la instal·lació i responsables últims”. Per això la Paeria ha sol·licitat l’execució provisional de la sentència, notificada al febrer, en la qual la justícia dona la raó a la Paeria per a la rescissió del conveni d’ús del Camp d’Esports. La sentència no s’ha executat perquè el club va presentar al·legacions.
El tinent d’alcalde va argumentar que s’ha tingut en compte no interferir en la temporada esportiva ni en les possibles negociacions sobre el futur del club i va recordar que la sol·licitud d’execució de la sentència va acompanyada d’una sèrie de mesures per part de l’ajuntament per garantir al Lleida l’ús de l’estadi, ja que autoritza un ús especial per entrenar i competir, assumint el cost del manteniment.
Va mostrar la seua preocupació pel deteriorament que pot patir la gespa si s’allarga la intervenció en la seua recuperació i manteniment. Va insistir en la “mà estesa” al club, ja que no és intenció de la Paeria “fer-lo fora”. Sobre les queixes del grup municipal d’ERC va recordar que el procediment per resoldre el conveni el va iniciar el govern de l’alcalde Miquel Pueyo.