Polèmica per una pregunta de la selectivitat sobre els aqüífers: “geografia o geologia?”
L’exercici comptava 2,5 punts de la nota
L’examen de Geografia de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) no ha estat lliure de polèmica. Diversos aspirants que van elegir l’assignatura en la fase d’admissió (específica) i es van examinar aquest dimecres a la tarda van sortir desconcertats a causa de l’exercici 4, que demanava la definició i funcionament dels aqüífers, els problemes ambientals que els afecten i les mesures que contribueixen a la seua sostenibilitat.
L’exercici comptava 2,5 punts de la nota. “Els alumnes van sortir dubtosos i el professor d’aquesta matèria va assegurar que els aqüífers formen part del temari de Geologia, i no de Geografia explícitament, malgrat que cal tenir en compte que alguns temes s’encavalquen perquè tenen a veure entre ells”, va explicar Bea Pallarés, professora de l’institut Manuel de Montsuar.
Ahir, segon i penúltim dia de la selectivitat, va transcórrer amb normalitat i amb aire condicionat “a gairebé totes les aules de la demarcació on es desenvolupen les proves, tret de Tàrrega i Vielha”, va explicar la coordinadora de les PAU a Lleida, Mariona Farré.