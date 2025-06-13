SEGRE
Mor un home a Lleida després de ser agredit mentre passejava els seus gossos

El PP insisteix a crear una oficina antiokupa a Lleida

Una vista aèria del centre de la ciutat de Lleida.

Una vista aèria del centre de la ciutat de Lleida.Òscar Mirón

SEGRE
Segre

El grup municipal del PP va participar ahir en una reunió de veïns al barri de la Bordeta i van defensar la necessitat de crear una oficina antiokupa a Lleida per denunciar les màfies “que s’aprofiten de la vulnerabilitat d’algunes famílies”. 

El PP també va reclamar la recuperació de la coberta de la pista de la Bordeta, promesa que l’actual govern té pendent. “Si els veïns paguen més, és just que rebin serveis a l’altura”, es va queixar Xavier Palau, líder de l’oposició.

