ALTA VELOCITAT
Retard de més de dos hores en un tren Alvia cap a Barcelona amb parada a Lleida
El comboi anava a passar per Lleida-Pirineus a les 12.00 hores, però per una incidència en Navarra no ho farà fins les 14.15 // Renfe va informar que recol·locarà la trentena de passatgers afectats en un AVE a les 13.37
Un tren Alvia procedent de Sant Sebastià-Barcelona Sants amb parada a Lleida pateix un retard de més de dos hores per una incidència en Navarra. El comboi va sortir del País Basc a primera hora del matí i tenia previst parar a Lleida-Pirineus a les 12.00 hores però, finalment, no ho farà fins les 14.10, segons van informar els treballadors de l’estació. Un fet que va provocar indignació en la trentena de passatgers que esperaven el tren a Lleida.
Segons van informar fonts de Renfe, el retard ha estat provocat perquè un tren es va quedar aturat en la via a l’altura de Navarra, la qual cosa ha provocat "un tap" de la circulació ferroviària de la zona. Les mateixes van assenyalar que s’intentarà recol·locar a la totalitat dels afectats en un AVE cap a Barcelona amb parada a Lleida a les 13.37 hores. Entre els afectats hi havia gent que havia d’agafar diferents vols, com és el cas d’una dona que ha de volar a Sud-amèrica a primera hora de la tarda. Aquesta demora, per desgràcia, no és un fet puntual, ja que els retards en l’alta velocitat s’han tornat més que habituals aquests últims mesos, especialment en la línia entre Madrid-Saragossa-Lleida-Barcelona.