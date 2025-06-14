SEGRE

Alarma per 3 persones atrapades a l’ascensor de la passarel·la

REDACCIÓ

Els Bombers van rebre ahir l’avís que tres persones havien quedat atrapades a l’ascensor de la passarel·la de l’estació de trens, encara que finalment van poder sortir pel seu propi peu. Val a recordar que aquest ascensor porta ja diverses setmanes avariat i està precintat. Fonts municipals van assenyalar ahir que s’espera poder reparar-lo. Com ja va publicar SEGRE, han de rebre noves portes, que van quedar danyades per actes de vandalisme.

