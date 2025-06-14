CONTAMINACIÓ
Avís preventiu a Lleida per excés d’ozó troposfèric
Pot provocar tos i irritació de coll
La direcció general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de la Generalitat i la Paeria van emetre ahir un avís preventiu davant de la possibilitat que se superi el límit d’ozó troposfèric, fixat en 180 micrograms per metre cúbic, a Ponent i al prepirineu.
L’ozó troposfèric és un contaminant que es forma de l’òxid de nitrogen, compostos orgànics volàtils o per les descàrregues elèctriques d’una tempesta i pot provocar tos, irritacions a la faringe, el coll i els ulls, coll sec i dificultats respiratòries, així com empitjorar l’asma.
Així mateix, arran d’aquesta situació, la Paeria i la Generalitat van recomanar ahir evitar l’activitat física a l’aire lliure als col·lectius que més els afecti l’ozó troposfèric, com embarassades, nadons i nens petits i persones amb malalties cardíaques o respiratòries.