SELECTIVITAT
Gentrificació i Joan Alcover centren la prova de català
Més de 2.400 estudiants de Lleida van concloure ahir les proves de selectivitat, que s’han desenvolupat amb “normalitat i sense incidències destacades, encara amb els nervis de la nova estructura i la incertesa de l’alumnat sobre la penalització de les faltes d’ortografia”, va afirmar la coordinadora de les PAU a Lleida, Mariona Farré. L’última jornada va començar per a tothom amb l’examen de Llengua Catalana i Literatura, que va incloure una redacció sobre un fragment del text La gentrificació verda, el perill obviat, de l’arquitecte Josep Maria Boronat, en el qual exposa com aquest fenomen expulsa aquells veïns dels barris amb un poder adquisitiu més baix davant l’augment del turisme.
També hi va haver preguntes sobre un fragment del poema Desolació de Joan Alcover. També van haver de diferenciar entre una auca i una corranda, entre altres qüestions. Els resultats es faran públics el 25 de juny.