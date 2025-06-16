Uns 1.200 lleidatans han utilitzat l'eina d'IA que els suggereix anar a urgències de l'hospital o del CUAP
El 55% dels pacients que s'han autoavaluat des del desembre passat han estat derivats a l'Arnau de Vilanova
Un total de 1.191 lleidatans han fet servir des del desembre passat l'eina pilot d'intel·ligència artificial (IA) de la web de l'hospital Arnau de Vilanova que indica als pacients si han d'acudir a urgències de l'hospital o al Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) Lleida. D'aquests, el 55% han estat derivats a urgències de l'Arnau de Vilanova, mentre que a la resta, un 45%, l'eina els ha suggerit acudir al CUAP. Els principals motius de consulta han estat els problemes respiratoris i els símptomes genèrics. Aquest sistema d'IA és pioner a Catalunya i es va posar en marxa el desembre passat coincidint amb l'inici del període d'hivern amb l'objectiu d'optimitzar els recursos sanitaris i millorar l'experiència del pacient.
L'eina d'intel·ligència artificial, implementada pel servei d'urgències de l'hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV), juntament amb el centre d'urgències d'Atenció Primària (CUAP) Lleida, indica a través d'un formulari quin dels dos centres d'urgències lleidatans és el més adequat per a l'atenció del pacient en funció de la gravetat dels seus símptomes.
Durant aquests 6 mesos, el 55% de les persones que han omplert el formulari han estat derivades a urgències de l'Arnau i el 45 restant, al CUAP. Tanmateix, no tots els pacients han arribat a personar-se al centre indicat, o bé quan ho han fet no s'han identificat amb el codi QR que es genera en completar el formulari.
El cap del Servei d'Urgències de l'HUAV, director clínic territorial d'Urgències de Lleida i investigador de l'eHealth Centre de la UOC, Oriol Yuguero, ha valorat de forma molt positiva aquests primers resultats. "En una ciutat de la mida i les característiques de Lleida, que més de 1.000 persones l'hagin consultat abans de venir a urgències pot explicar, en gran part, que durant els mesos d'hivern la tensió assistencial al nostre servei hagi estat menor del que és habitual", ha assenyalat.
Yuguero ha afegit que "el fet que més de la meitat dels usuaris s'hagin derivat a l'hospital significa que la gent fa un bon ús del canal i que no l'utilitzen per símptomes banals. I també demostra que estem davant d'una eina conservadora que busca, per sobre de tot, l'atenció adequada del pacient".
L'eina publicada al web s'utilitza també al mateix servei d'urgències de l'hospital per dur a terme el procediment de la derivació inversa, en què els casos poc o gens greus poden ser derivats al CUAP per tal que rebin atenció de forma més resolutiva i en temps òptim i, a la vegada, contribueixin a alleujar les urgències de l'hospital.
La prova pilot del sistema es va realitzar de forma presencial entre desembre del 2023 i març del 2024 al servei d'urgències de l’HUAV, amb la col·laboració de Mediktor, la Fundació TIC Salut Social i l'eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que va avaluar els resultats. La implementació d'aquesta eina d'intel·ligència artificial respon als esforços de l'HUAV i el CUAP Lleida, gestionats per l'Institut Català de la Salut (ICS), per descongestionar les urgències, millorar els temps d'atenció i garantir que cada pacient rebi l'assistència adequada en el lloc corresponent.