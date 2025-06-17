Lleida, la capital menys saludable de Catalunya
Segons un rànquing elaborat per l’Institut de Salut Global de Barcelona, la ciutat lleidatana ocupa el lloc 350 sobre 638 localitats de la seua categoria (entre 50.000 i 200.000 habitants)
Lleida se situa com la capital de província catalana menys saludable per viure, ocupant el lloc 476 en el rànquing europeu amb una puntuació de 5,19. L’estudi, realitzat per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), ha analitzat el disseny urbà saludable de 917 ciutats europees, posicionant a la capital lleidatana al lloc 350 entre 638 localitats de la seua categoria poblacional (entre 50.000 i 200.000 habitants). La precedeixen en el rànquing Girona (que ocupa el número 16), Barcelona (148) i Tarragona (400).
L’anàlisi avalua l’Índex de Diseny Urbà Saludable (IDUS) mitjançant 13 indicadors relacionats amb la salut i el benestar ciutadà. Entre els aspectes valorats destaquen la compacitat urbana, densitat d’habitatges, infraestructures per a mobilitat sostenible, nivells de contaminació, capacitat per gestionar la calor i accessibilitat a espais verds. En el cas de Lleida, la ciutat obté puntuacions acceptables en qualitat de l’aire (5,24 i 6,24), però suspèn en infraestructures per a desplaçaments amb bicicleta (4,62) i, especialment, en disponibilitat de parades de transport públic (2,45), sent aquest últim el seu indicador més deficient.
El panorama català en el rànquing
La primera ciutat catalana en aparèixer a la classificació és Santa Coloma de Gramenet, que ocupa el novè lloc a nivell estatal. Segueixen Castelldefels (11), Girona (16), Sabadell (102), Barcelona (148), Cornellà de Llobregat (151), Manresa (172), Sant Boi de Llobregat (233), L’Hospitalet de Llobregat (237), Badalona (271), Mataró (304) i Tarragona (400), totes elles per davant de Lleida.
Per darrere de la capital lleidatana es troben altres localitats catalanes com Igualada (482), Mollet del Vallès (527), Vilanova i la Geltrú (545), Granollers (573), Terrassa (575), Rubí (676) i Cerdanyola del Vallès (715).
Pamplona, líder del rànquing estatal
A nivell espanyol, la ciutat més saludable segons aquest estudi és Pamplona, que a més encapçala la classificació europea amb una puntuació de 6,80 sobre 10. Es pot destacar que cap de les ciutats analitzades no supera els 7 punts, el que evidencia, segons els investigadors, que totes les urbs europees tenen encara marge de millora quant a disseny urbà saludable.