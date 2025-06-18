HABITATGE
Lleugera baixada del preu del lloguer a Lleida per primer cop en anys: “només és l'inici”
A la capital descendeix un 2,7%, fins als 553 euros, i a tota la província, un 1,6% (494,97 €). Tanmateix a Aran puja un 19% i a la Ribagorça, un 8%
Per primera vegada en els últims deu anys, els lloguers a Lleida han experimentat una lleugera baixada de preus. Així ho constaten les dades publicades ahir per l’Institut Català del Sòl, que mostren que en el conjunt de la província el preu mitjà dels lloguers firmats en el primer trimestre de l’any han disminuït un 1,6%, respecte al mateix període del 2024, situant-se en els 494,97 euros.
Un descens que també s’ha notat a la capital, on s’ha reduït un 2,7%, fins als 553,43 €. Tanmateix, aquest descens no ha estat generalitzat, i les comarques que han registrat més pujades són la Val d’Aran amb 774,01 € de mitjana (19%), Alta Ribagorça amb 461,69 € (8%) i les Garrigues amb 437,91 € (7%). Al Pallars Sobirà, amb 467,03 € (6,6%), la Segarra, amb 428,41 € (1,9%) i la Noguera, amb 428,52 € (1,1%) també han augmentat.
A l’altre extrem, les comarques en què més ha baixat van ser el Solsonès, amb 420,72 € (-5%), Pallars Jussà, amb 401,58 € (-4,2%), Urgell, amb 427,68 € (-4,2%), Pla d’Urgell, amb 462,64 € (-1,1%) i Alt Urgell, amb 564,23 € (-0,23%).
Els municipis en els quals més es redueix el preu mitjà són Tàrrega, amb 414,20 € (-10,5%), Solsona, amb 393,55 € (-9,5%), Cervera, amb 408,86 (-4,3%) i Tremp, amb 405,76 € (-1,2%). D’altra banda, els que han experimentat més grans pujades són Vielha, amb 644,84 € (6,4%), les Borges Blanques, amb 452,24 € (4,9%), Balaguer, amb 435,28 € (4,8%), Sort, amb 458,82 € (4,5%), la Seu d’Urgell, amb 576,71 € (1,4%), el Pont de Suert, amb 422,86 € (0,6%) i Mollerussa, amb 476,05 € (0,4%). D’altra banda, Barcelona ciutat, amb 1.087,23 € de preu mitjà del lloguer, ha registrat una baixada interanual del 8,9% en el primer trimestre de l’any.
A Catalunya el preu mitjà s’acosta als 828,23 €, un 4,9% menys. La consellera d’Habitatge, Sílvia Paneque, va celebrar el descens generalitzat dels lloguers i va avisar que “només hem començat”.